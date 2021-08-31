Указ о назначении Александрова подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. Это произошло 30 августа.

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Возложить временно исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на начальника управления обеспечения деятельности службы ГФС Александрова Анатолия Анатольевича,
– говорится в указе.

Что известно об Анатолии Александрове

  • Вероятно, речь идет о 38-летнем директоре Департамента стратегического развития и международного сотрудничества.
  • По данным на сайте Государственной налоговой службы, Александров окончил физический факультет Одесского национального университета имени Мечникова с отличием.
  • В 2010 он завершил обучение по специальности международные экономические отношения.
  • Александров работал помощником гендиректора ЗАО "Пласке".
  • В течение 2013 – 2014 годов был главным специалистом в Управлении статистики в Одесской области.
  • До 2017 году Александров на общественных началах занимал должность помощника-консультанта нардепа.
  • После этого он стал советником главы Государственной фискальной службы.