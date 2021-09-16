Об этом в эфире 24 каналу рассказал министр финансов Сергей Марченко. По его словам, возможный локдаун в Украине сейчас не имеет никакого смысла.

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Планирует ли правительство усиливать карантин

По мнению министра финансов, единственный и возможный "рецепт" от усиленных карантинов – это вакцинация. Именно к ней и стоит призывать людей, а не пугать возможными локдаунами, ведь пока таких инициатив нет.

Правительство не рассматривает тотальных локдаунов. Однако будут определенные ограничения, если территория попадет в красную зону (карантина – 24 канал),

– отметил Марченко.

По словам главы Минфина, если большинство граждан будут вакцинированы, то ограничения будут минимальными. Местные власти вместе с центральной должны действовать сообща. Прежде всего они должны создать условия для:

лечения;

вакцинации;

минимизации последствий.

Справка. С начала прививочной кампании в Украине привили более 6 миллионов человек. Из них 2 дозы получили – 5000 человек.

Сергей Марченко об усиленном карантине в Украине: видео