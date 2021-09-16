Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, можливий локдаун в Україні зараз немає жодного сенсу.
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Чи планує уряд посилювати карантин
На думку міністра фінансів, єдиний і можливий "рецепт" від посилених карантинів – це вакцинація. Саме до неї й варто закликати людей, а не лякати можливими локдаунами, адже поки таких ініціатив немає.
Уряд не розглядає тотальних локдаунів. Проте будуть певні обмеження, якщо територія потрапить у червону зону (карантину – 24 канал),
– зазначив Марченко.
За словами очільника Мінфіну, якщо більшість громадян будуть вакциновані, то обмеження будуть мінімальними. Місцева влада разом із центральною мають діяти спільно. Насамперед вони мають створити умови для:
- лікування;
- вакцинації;
- мінімізації наслідків.