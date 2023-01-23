Крис Гипкинс примет присягу 25 января и будет премьером Новой Зеландии до выборов в октябре. Он был единственным кандидатом на этот пост.

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Что известно о новом премьер-министре Новой Зеландии

По данным Reuters, Гипкинс получил репутацию компетентного специалиста в борьбе с пандемией коронавируса. Впервые избранный в парламент в 2008 году, он стал министром здравоохранения в июле 2020 года, а в конце года – министром по реагированию на COVID-19.

Его покровительницей станет Кармел Сепулони. Остальные члены команды новый премьер пообещал объявить позже.

Его предшественница устала

19 января Джасинда Ардерн подала в отставку. Она заявила, что у нее больше нет сил управлять страной. На пресс-конференции Ардерн сказала, что шесть лет премьерства были тяжелым временем, и теперь она больше не видит для себя возможности оставаться в должности и выдвигать свою кандидатуру на новых выборах.

Ардерн уточнила, что подала в отставку не потому, что эта работа трудна для нее, а потому, что "другие на этом посту смогут добиться большего". Она также рассказала, что планирует посвятить время своей четырехлетней дочери и выйти замуж.

Для жителей Новой Зеландии новости об отставке Ардерна стали неожиданностью. Согласно опросам, большинство избирателей по-прежнему хотели бы видеть именно его во главе правительства.

По социологическим опросам, после ее увольнения Гипкинс был самым популярным кандидатом среди избирателей.