Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает 24 канал. Он объяснил, что таким образом правительство пытается поддержать украинский бизнес во время войны.

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"Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразование", – сказал Шмигаль.

Он также подчеркнул, что уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

Все решения, необходимые для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время,

– подчеркнул премьер.

Шмигаль рассказал о пакете решений: смотрите видео