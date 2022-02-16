Что известно о специальной группе

Польша готовится к различным сценариям российской эскалации. Об этом Моравецкий заявил находясь с рабочей поездкой на границе Польши и Беларуси.

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В состав рабочей группы войдут заместители руководителей нескольких министерств. Они будут заниматься:

подготовкой мест в учреждениях образования и здравоохранения,

логистикой,

инфраструктурой,

надлежащей безопасностью.

Вся инфраструктура для этого будет подготовлена на востоке страны, но ее можно будет перенести в другие части Польши,

– отметил премьер.

Заметим, ранее польские политики говорили, что готовятся принимать до 1 миллиона беженцев из Украины. Они отметили, что не отрекутся от украинцев, а помогут. Ведь таковы правила существования цивилизованных людей.

Сейчас в стране ищут места для размещения потенциальных беженцев.

Какие еще страны готовы принять беженцев из Украины

Румыния,

Эстония,

Литва

Латвия.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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