Возникает вопрос, готова ли страна принимать беженцев. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Мариуш Каминский.

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Польша готовится к разным сценариям

По его словам, Польша продолжает готовиться к разным сценариям на фоне вероятной российской агрессии.

Одним из них является действия воеводств, связанные с возможным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать надежного убежища в нашей стране,

– подчеркнул Каминский.

В конце января 2022 года вице-министр внутренних дел и администрации Мацей Вонсик заявил, что в Польше стоит ожидать до миллиона беженцев из Украины.

Кстати говоря! В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что не рекомендуют своим гражданам ездить в наше государство.

В Польше уже ищут места для беженцев

Глава Цеханува и секретарь Ассоциации польских городов Кшиштоф Косинский сообщил, что воеводства ищут места для потенциальных беженцев.

Он отметил, что в стране уже контактируют с мэрами. Власти попросили предоставить список объектов, где они могли бы найти жилье для беженцев.

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Представители местных властей должны заявить, сколько людей они смогут принять и какие будут расходы.

О том, что двери Польши открыты для украинских беженцев, заявлял и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Однако он все же надеется, что Россия не начнет полномасштабной войны в Европе.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Кто еще готов принять беженцев из Украины

Глава МВД Латвии Мария Голубева сообщила, что в случае эскалации агрессии России страна готова принять до 10 тысяч украинских беженцев.

По ее словам, подходящий план для принятия беженцев уже начали разрабатывать. Она отметила поддержку нашего государства.

О такой же готовности сообщили и в Литве. Об этом сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

В Эстонии будет возможность принять до 2 тысяч беженцев из Украины. Меры помощи украинским гражданам разрабатываются и в США.

Однако глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что не рассматривает подобный сценарий с беженцами.

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Полный текст публикации Каминского в твиттере:

Очевидно, что из-за ситуации в Украине мы готовимся к разным сценариям. Одним из них является действия воеводств, связанные с возможным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать надежное убежище в нашей стране.