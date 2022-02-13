Постає запитання, чи готова країна приймати біженців. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський.
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Польща готується до різних сценаріїв
За його словами, Польща продовжує готуватися до різних сценаріїв на тлі ймовірної російської агресії.
Одним з них є дії воєводств, пов'язані з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати надійного притулку в нашій країні,
– наголосив Камінський.
Наприкінці січня 2022 року віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Мацєй Вонсік заявив, що в Польщі варто чекати до мільйона біженців з України.
У Польщі вже шукають місця для біженців
Очільник Цеханува та секретар Асоціації польських міст Кшиштоф Косінський повідомив, що воєводства шукають місця для потенційних біженців.
Він зауважив, що в країні вже контактують з мерами. Владу попросили надати перелік об'єктів, де вони могли б знайти житло для біженця.
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Представники місцевої влади повинні заявити, скільки людей вони зможуть прийняти і які будуть витрати.
Про те, що двері Польщі відкриті для українських біженців заявляв і прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Однак він все ж надіється, що Росія не почне повномасштабну війну в Європі.
Хто ще готовий прийняти біженців з України
- Очільниця МВС Латвія Марія Голубєва повідомила, що в разі ескалації агресії Росії, країна готова прийняти до 10 тисяч українських біженців.
- За її словами, відповідний план для прийняття біженців вже почали розробляти. Вона наголосила на підтримці нашої держави.
- Про таку ж готовність повідомили і в Литві. Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.
- Естонія матиме можливість прийняти до 2 тисячі біженців з України. Заходи допомоги українським громадянами розробляють і у США.
- Однак глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що не розглядає подібного сценарію з біженцями.
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Повний текст публікації Камінського у твітері:
Очевидно, що через ситуацію в Україні ми готуємося до різних сценаріїв. Одним з них є дії воєводст, пов'язані з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати надійного притулку в нашій країні.