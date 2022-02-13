Постає запитання, чи готова країна приймати біженців. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Маріуш Камінський.

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Польща готується до різних сценаріїв

За його словами, Польща продовжує готуватися до різних сценаріїв на тлі ймовірної російської агресії.

Одним з них є дії воєводств, пов'язані з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати надійного притулку в нашій країні,

– наголосив Камінський.

Наприкінці січня 2022 року віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Мацєй Вонсік заявив, що в Польщі варто чекати до мільйона біженців з України.

До речі! У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що не радять своїм громадянам їздити в нашу державу.

У Польщі вже шукають місця для біженців

Очільник Цеханува та секретар Асоціації польських міст Кшиштоф Косінський повідомив, що воєводства шукають місця для потенційних біженців.

Він зауважив, що в країні вже контактують з мерами. Владу попросили надати перелік об'єктів, де вони могли б знайти житло для біженця.

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Представники місцевої влади повинні заявити, скільки людей вони зможуть прийняти і які будуть витрати.

Про те, що двері Польщі відкриті для українських біженців заявляв і прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Однак він все ж надіється, що Росія не почне повномасштабну війну в Європі.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії.

Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Хто ще готовий прийняти біженців з України

Очільниця МВС Латвія Марія Голубєва повідомила, що в разі ескалації агресії Росії, країна готова прийняти до 10 тисяч українських біженців.

За її словами, відповідний план для прийняття біженців вже почали розробляти. Вона наголосила на підтримці нашої держави.

Про таку ж готовність повідомили і в Литві. Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.

Естонія матиме можливість прийняти до 2 тисячі біженців з України. Заходи допомоги українським громадянами розробляють і у США.

Однак глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що не розглядає подібного сценарію з біженцями.

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Повний текст публікації Камінського у твітері:

Очевидно, що через ситуацію в Україні ми готуємося до різних сценаріїв. Одним з них є дії воєводст, пов'язані з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати надійного притулку в нашій країні.