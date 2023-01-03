Такое заявление сделал уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарина. О хаосе в России, по его словам, свидетельствуют последние события в жизни этой страны.

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Россия погружается в хаос

Станислав Жарина отметил, что сейчас в России происходят панические действия спецслужб, задержание людей, пожары и взрывы, уничтожаемые российскими городами и военными объектами. Это все, что приведет страну-агрессора к хаосу.

Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, облавы на улицах, уничтожающие российские города пожары, взрывы на военных базах – последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос,

– подчеркнул Жарина.

Кроме того, чиновник отметил, что в России нарастает еще и экономический кризис, из-за которого Москва не может даже предоставлять элементарные услуги. Это, как подчеркнул Жарина – хорошая новость.

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