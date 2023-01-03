Таку заяву зробив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарина. Про хаос в Росії, за його словами, свідчать останні події в житті цієї країни.

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Росія занурюється в хаос

Станіслав Жарина відзначив, що зараз у Росії відбуваються панічні дії спецслужб, затримання людей, пожежі та вибухи, які знищують російські міста та військові об'єкти. То ж це все, що приведе країну-агресорку до хаосу.

Масові затримання в Москві, панічні дії внутрішніх служб, облави на вулицях, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах - останні дані свідчать про те, що Росія занурюється в хаос,

– наголосив Жарина.

Крім того, урядовець відзначив, що в Росії наростає ще й економічна криза, через яку Москва не може навіть надавати елементарні послуги. Це, як наголосив Жарина – гарна новина.

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