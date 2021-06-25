Новые карантинные ограничения заработают уже со 2 июля 2021 года. Главным образом они будут касаться тех, кто прибывает из стран с высокими темпами распространения штамма Дельта.

Важно Как понять, что вы заболели штамм коронавируса Дельта

Как пояснил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, в Украине развернуты пункты тестирования на определение антигена COVID-19. Они будут установлены в пунктах пропуска через государственную границу.

Чтобы пересечь государственный рубеж Украины, иностранцы и лица без гражданства старше 12 лет должны пройти тестирование непосредственно в пунктах пропуска. Это правило применяется для тех, кто прибыл из:

Индии;

Великобритании;

Северной Ирландии;

России;

Португалии.

Тестирование также обязательно для тех иностранцев, которые находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних 14 суток.

Обратите внимание! Такие же правила распространяются и на украинцев, прибывших из вышеперечисленных стран.

В случае положительного результата иностранцы и граждане Украины подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. Сопровождение лиц от пограничного контроля до санитарных зон будут осуществлять работники Нацполиции.

Как пояснили в Минздраве, из санитарных зон лиц с положительным тестом будут перенаправлять в:

учреждения здравоохранения;

места обсервации.

Добавим, что список стран со стремительным распространением штамма Дельта будут пересматривать и обновлять в зависимости от эпидемической ситуации.