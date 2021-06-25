Нові карантинні обмеження запрацюють вже з 2 липня 2021 року. Головним чином вони стосуватимуться тих, хто прибуває з країн з високими темпами розповсюдження штаму Дельта.
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Як пояснив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, в Україні розгорнуть пункти тестування на визначення антигену COVID-19. Вони будуть встановлені у пунктах пропуску через державний кордон.
Аби перетнути держаний кордон України, іноземці та особи без громадянства старше 12 років мають пройти тестування безпосередньо в пунктах пропуску. Це правило застосовується до тих, хто прибув з:
- Індії;
- Великої Британії;
- Північної Ірландії;
- Росії;
- Португалії.
Тестування також обов'язкове для тих іноземців, які перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх 14 діб.
У разі позитивного результату іноземці та громадяни України підлягають обов'язковій самоізоляції або обсервації. Супровід осіб від прикордонного контролю до санітарних зон здійснюватимуть працівники Нацполіції.
Як пояснили у МОЗ, із санітарних зон осіб з позитивним тестом перенаправлятимуть до:
- закладів охорони здоров'я;
- місць обсервації.
Додамо, що список країн зі стрімким поширенням штаму Дельта будуть переглядати та оновлювати в залежності від епідемічної ситуації.