Детальнее принятое решение описала минист р экономики Украины Юлия Свириденко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на общий телемарафон.

Заметьте "Сбербанк" России объявил о выходе с европейского рынка

"Не могут работать в Украине"

По словам первого вице-премьера, сейчас речь идет о двух банках страны-агрессора. А именно:

"Сбербанк России";

"Акционерный коммерческий промышленно инвестиционный банк".

Украина взимает часть финансовых активов посредством прав требования долга средств, которые есть на счетах. Облигации ОВГЗ – депозитные сертификаты. Компании, которые финансируют войну, не могут и не будут работать в Украине,

– сказала чиновник.

Она добавила, что это еще не финальный шаг в изъятии. Ведь соответствующее решение также должно быть принято СНБО.