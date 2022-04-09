Детальнее принятое решение описала министр экономики Украины Юлия Свириденко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на общий телемарафон.
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"Не могут работать в Украине"
По словам первого вице-премьера, сейчас речь идет о двух банках страны-агрессора. А именно:
- "Сбербанк России";
- "Акционерный коммерческий промышленно инвестиционный банк".
Украина взимает часть финансовых активов посредством прав требования долга средств, которые есть на счетах. Облигации ОВГЗ – депозитные сертификаты. Компании, которые финансируют войну, не могут и не будут работать в Украине,
– сказала чиновник.
Она добавила, что это еще не финальный шаг в изъятии. Ведь соответствующее решение также должно быть принято СНБО.
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