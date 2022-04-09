Детальніше ухвалене рішення описала міністерка економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на спільний телемарафон.
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"Не можуть працювати в Україні"
За словами першої віцепрем'єрки, наразі мовиться про два банки країни-агресора. А саме:
- "Сбєрбанк Росії";
- "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".
Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав вимоги боргу коштів, які є на рахунках. Облігації ОВДП – депозитні сертифікати. Компанії, які фінансують війну не можуть і не будуть працювати в Україні,
– сказала посадовиця.
Вона додала, що це ще не є фінальним кроком у вилученні. Адже відповідне рішення також має ухвалити РНБО.
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