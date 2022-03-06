Мовиться про закон про примусове вилучення майна Росії та її резидентів на користь держави Україна. Про ймовірність вилучення кар'єра в Дерипаски стало відомо 5 березня.

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Видобуті копалини постачали Росії

Кар'єр, який планують націоналізувати розташований у Глухові. Там видобувають унікальні високоякісні кварцити, що постачали на підприємства російського оборонного комплексу. А саме, для виробництва зброї.

Детальніше про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, кар'єр кварцитів із 2011 року належить кіпрській United Company Rusal Silicon Limited. Проте це лише "дочірня фірма" російської "Об'єднаної компанії "РусАл". А ось у ній вже контрольним пакетом акцій володіє Дерипаска.

Цей "підприємець" є одним із олігархів, що наближені до президента Путіна. А за даними Німецького видання DW він взагалі займався "відмиванням" брудних грошей очільника Кремля.

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