Карантин через COVID-19 продлится в Украине еще по меньшей мере до 31 августа. Соответствующий проект постановления был одобрен во время заседания Правительства 27 мая.

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Продолжение чрезвычайного положения через COVID-19 не сильно повлияет на жизнь украинцев, но это означает, что все же следует соблюдать противоэпидемические нормы.

Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года,

– сообщил Денис Шмигаль.

Правила карантина во время военного положения

Полномасштабная война России против Украины повлияла на противоэпидемические меры. Во время военного положения в регионах Украины не применяются уровни эпиднебезопасности. Московский режим не обязателен, но остается рекомендованным.

Также теперь не нужно иметь COVID-сертификат, чтобы передвигаться между регионами, посещать рестораны, заведения культуры, спортзалы. Также пока не отстраняют от работы работников, непривитых против коронавируса.

Но в Минздраве призывают не создавать дополнительную нагрузку на врачей, которые уже третий год работают на фронте – сначала леча больных COVID-19, а сейчас – спасая раненых в результате боевых действий.

Поэтому в ведомстве просят беречь себя, по возможности избегать скоплений людей и не пренебрегать ношением маски.

Обратите внимание! Вакцинация против COVID-19 значительно снижает риск осложнений или смерти вследствие болезни. Сейчас в Украине есть вакцины против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно в регистратуре удобного для вас пункта прививки, через своего семейного врача или в приложении Helsi.

Ситуация с COVID-19 в мире

Согласно данным американского университета Джона Гопкинса , количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на обед 27 мая достигло 527 943 215. С начала пандемии болезнь унесла жизни 6 284 771 инфицированных.

За последние 28 дней больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в:

США – более 2,5 миллиона,

Тайване – более 1,5 миллиона,

Германии – более 1,4 миллиона,

Австралии – более 1,2 миллиона.

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