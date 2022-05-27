Карантин через COVID-19 продлится в Украине еще по меньшей мере до 31 августа. Соответствующий проект постановления был одобрен во время заседания Правительства 27 мая.
К теме Обезьяна оспа: что это за болезнь, симптомы, лечение и как передается
Продолжение чрезвычайного положения через COVID-19 не сильно повлияет на жизнь украинцев, но это означает, что все же следует соблюдать противоэпидемические нормы.
Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года,
– сообщил Денис Шмигаль.
Правила карантина во время военного положения
Полномасштабная война России против Украины повлияла на противоэпидемические меры. Во время военного положения в регионах Украины не применяются уровни эпиднебезопасности. Московский режим не обязателен, но остается рекомендованным.
Также теперь не нужно иметь COVID-сертификат, чтобы передвигаться между регионами, посещать рестораны, заведения культуры, спортзалы. Также пока не отстраняют от работы работников, непривитых против коронавируса.
Но в Минздраве призывают не создавать дополнительную нагрузку на врачей, которые уже третий год работают на фронте – сначала леча больных COVID-19, а сейчас – спасая раненых в результате боевых действий.
Поэтому в ведомстве просят беречь себя, по возможности избегать скоплений людей и не пренебрегать ношением маски.
Ситуация с COVID-19 в мире
Согласно данным американского университета Джона Гопкинса , количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на обед 27 мая достигло 527 943 215. С начала пандемии болезнь унесла жизни 6 284 771 инфицированных.
За последние 28 дней больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в:
- США – более 2,5 миллиона,
- Тайване – более 1,5 миллиона,
- Германии – более 1,4 миллиона,
- Австралии – более 1,2 миллиона.