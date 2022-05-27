Карантин через COVID-19 триватиме в Україні ще щонайменше до 31 серпня. Відповідний проєкт постанови схвалили під час засідання Уряду 27 травня.
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Продовження надзвичайного стану через COVID-19 не надто вплине на життя українців, але це означає, що все ж варто дотримуватись протиепідемічних норм.
Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року,
– повідомив Денис Шмигаль.
Правила карантину під час воєнного стану
Повномасштабна війна Росії проти України вплинула на протиепідемічні заходи. Під час воєнного стану в регіонах України не застосовують рівні епіднебезпеки. Масковий режим не обов'язковий, але залишається рекомендованим.
Також тепер не потрібно мати COVID-сертифікат, щоб пересуватися між регіонами, відвідувати ресторани, заклади культури, спортзали тощо. Також наразі не відсторонюють від роботи працівників, нещеплених проти коронавірусу.
Але у МОЗ закликають не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті – спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз – рятуючи поранених внаслідок бойових дій.
Тож у відомстві просять берегти себе, за можливості уникати скупчень людей та таки не нехтувати носінням маски.
Ситуація з COVID-19 у світі
Згідно з даними американського університету Джона Гопкінса, кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом у світі станом на обід 27 травня досягла 527 943 215. Від початку пандемії хвороба забрала життя 6 284 771 інфікованих.
За останні 28 днів найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у:
- США – понад 2,5 мільйона,
- Тайвані – понад 1,5 мільйона,
- Німеччині – понад 1,4 мільйона,
- Австралії – понад 1,2 мільйона.
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