Карантин через COVID-19 триватиме в Україні ще щонайменше до 31 серпня. Відповідний проєкт постанови схвалили під час засідання Уряду 27 травня.

До теми Мавпяча віспа: що це за хвороба, симптоми, лікування та як передається

Продовження надзвичайного стану через COVID-19 не надто вплине на життя українців, але це означає, що все ж варто дотримуватись протиепідемічних норм.

Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року,

– повідомив Денис Шмигаль.

Правила карантину під час воєнного стану

Повномасштабна війна Росії проти України вплинула на протиепідемічні заходи. Під час воєнного стану в регіонах України не застосовують рівні епіднебезпеки. Масковий режим не обов'язковий, але залишається рекомендованим.

Також тепер не потрібно мати COVID-сертифікат, щоб пересуватися між регіонами, відвідувати ресторани, заклади культури, спортзали тощо. Також наразі не відсторонюють від роботи працівників, нещеплених проти коронавірусу.

Але у МОЗ закликають не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті – спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз – рятуючи поранених внаслідок бойових дій.

Тож у відомстві просять берегти себе, за можливості уникати скупчень людей та таки не нехтувати носінням маски.

Зверніть увагу! Вакцинація проти COVID-19 значно зменшує ризики ускладнень або смерті внаслідок хвороби. Наразі в Україні наявні вакцини проти коронавірусу. Записатися на вакцинацію можна у реєстратурі зручного для вас пункту щеплення, через свого сімейного лікаря або у додатку Helsi.

Ситуація з COVID-19 у світі

Згідно з даними американського університету Джона Гопкінса, кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом у світі станом на обід 27 травня досягла 527 943 215. Від початку пандемії хвороба забрала життя 6 284 771 інфікованих.

За останні 28 днів найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у:

США – понад 2,5 мільйона,

Тайвані – понад 1,5 мільйона,

Німеччині – понад 1,4 мільйона,

Австралії – понад 1,2 мільйона.

Вас може зацікавити – біологічна зброя та нежить: спростування міфів про COVID-19: дивіться відео