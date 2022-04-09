Соответствующее решение правительством было одобрено на заседании 9 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Половина жителей Востока сменили место жительства из-за войны, но почти все хотят вернуться
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам
Так, по словам Шмыгаля, люди, вынужденные перебраться в другие области, смогут воспользоваться программой поддержки до конца апреля. В частности, в рамках этой программы взрослые могут получить 2 тысячи гривен, а на ребенка рассчитано 3 тысячи.
Поддержка наших людей – это приоритет. По всей стране. Тех, кто вынужден был уехать, и тех, кто остался в домах своих. Поддержка деньгами, жильем, едой, лекарством. Будем делать все, чтобы никто не оставался один на один с этой бедой,
– подчеркнул Шмигаль.
Решение о продлении срока оказания помощи вынужденным переселенцам было принято на фоне того, что во многих местах формируются очереди на несколько недель.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебна сообщила, что с момента введения военного положения только в офлайн-режиме они зарегистрировали около 900 тысяч внутренне перемещенных лиц.
Больше всего переселенцев в следующих областях:
- Винницкой – 55 тысяч,
- Львовской – 50,5 тысяч,
- Хмельницкой – 47,4 тысячи,
- Полтавской – 46,1 тысячи,
- Закарпатской – 44 тысячи,
- Черкасской – 42 тысячи.