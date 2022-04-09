Соответствующее решение правительством было одобрено на заседании 9 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам

Так, по словам Шмыгаля, люди, вынужденные перебраться в другие области, смогут воспользоваться программой поддержки до конца апреля. В частности, в рамках этой программы взрослые могут получить 2 тысячи гривен, а на ребенка рассчитано 3 тысячи.

Поддержка наших людей – это приоритет. По всей стране. Тех, кто вынужден был уехать, и тех, кто остался в домах своих. Поддержка деньгами, жильем, едой, лекарством. Будем делать все, чтобы никто не оставался один на один с этой бедой,

– подчеркнул Шмигаль.

Решение о продлении срока оказания помощи вынужденным переселенцам было принято на фоне того, что во многих местах формируются очереди на несколько недель.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна сообщила, что с момента введения военного положения только в офлайн-режиме они зарегистрировали около 900 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Больше всего переселенцев в следующих областях:

Винницкой – 55 тысяч,

– 55 тысяч, Львовской – 50,5 тысяч,

– 50,5 тысяч, Хмельницкой – 47,4 тысячи,

– 47,4 тысячи, Полтавской – 46,1 тысячи,

– 46,1 тысячи, Закарпатской – 44 тысячи,

– 44 тысячи, Черкасской – 42 тысячи.

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