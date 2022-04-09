Відповідне рішення Уряд було схвалено на засіданні 9 квітня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям

Так, за словами Шмигаля, люди, які були змушені перебратися до інших областей, зможуть скористатися програмою підтримки до кінця квітня. Зокрема, в межах цієї програми дорослі можуть отримати 2 тисячі гривень, а на дитину розраховано 3 тисячі.

Підтримка наших людей – це пріоритет. По всій країні. Тих, хто вимушений був поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не залишався сам на сам із цією бідою,

– наголосив Шмигаль.

Рішення про подовження терміну для надання допомоги вимушеним переселенцям було прийнято на тлі того, що в багатьох місцях формуються черги на декілька тижнів.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що з моменту введення воєнного стану лише в офлайн режимі вони зареєстрували близько 900 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Найбільше переселенців у наступних областях:

Вінницькій – 55 тисяч,

– 55 тисяч, Львівській – 50,5 тисяч,

– 50,5 тисяч, Хмельницькій – 47,4 тисячі,

– 47,4 тисячі, Полтавській – 46,1 тисячі,

– 46,1 тисячі, Закарпатській – 44 тисячі,

– 44 тисячі, Черкаській – 42 тисячі.

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