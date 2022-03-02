Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении, передает 24 канал. Этим занимается Координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой и топливом под руководством первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко.

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Все правительство, вся государственная машина работает, чтобы обеспечить стабильность в стране в это время, – отметил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас работает Центр координации гуманитарной помощи под руководством вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Видеообращение Дениса Шмыгаля: смотрите видео