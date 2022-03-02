Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні, передає 24 канал. Цим займається Координаційний центр із забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою та паливом під керівництвом першого віце-прем’єр-міністра–міністра економіки Юлії Свириденко.

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Весь Уряд, вся державна машина працює, аби забезпечити стабільність в країні в ці часи, – зазначив Денис Шмигаль.

Він додав, що зараз також працює Центр координації гуманітарної допомоги під керівництвом віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Відеозвернення Дениса Шмигаля: дивіться відео

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