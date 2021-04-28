Кабмин запускает экспериментальный проект по регистрации ФЛП в автоматическом режиме. Кроме того, это будет происходить без участия государственного регистратора.

Так, процедура открытия ФЛП в онлайн-режиме станет быстрее и проще. Проект направлен на уменьшение административной нагрузки т

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Что известно о нововведениях

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что инициатива обладает рядом преимуществ. Например, устранение коррупционной составляющей и субъективного фактора при государственной регистрации в органах государственной власти.

Так, открыть ФЛП самостоятельно можно будет на портале или приложении "Дия".

Отметим, в апреле ФЛП и наемные работники через "Дию" подавали заявки на получение карантинных 8 тысяч гривен. По состоянию на 24 апреля уже 270 тысяч человек подались на помощь.

Уже 28 апреля первые предприниматели начали получать деньги. Министр экономики Игорь Перташко отметил, что 200 миллионов гривен уже пошли на выплаты.