Укрпочта разрешила использовать e-документы при оплате платежей
Укрпочта разрешила использовать электронные документы из приложения Дия при оплате услуг. Однако, услуга будет действовать для оплаты платежей от 5 тысяч гривен.
Источник:Укрпочта
Эта услуга уже доступна для пользователей. Правда будет действовать она только в компьютеризированных отделениях.
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Осуществлять оплату в "Укрпочте" можно, показав е-документы
Для того чтобы не предоставлять бумажные документы, удостоверяющие личность, нужно иметь электронные документы в приложении Дия в смартфоне.
Приложение генерирует индивидуальный штрих-код для документа, который считывается сканером в отделении при оплате платежа. А после разрешения пользователя в приложении Дия копии е-документов передаются в систему Укрпочты,
– говорят в Укрпочте.
Вместо бумажных документов, удостоверяющих личность, в приложении используют электронные:
- паспорт гражданина Украины (ID-карточка);
- или загранпаспорт.
К примеру, с помощью услуги можно оплатить:
- обучение в вузе;
- налог на покупку недвижимости или приобретение автомобиля;
- услуги нотариусов или другие платежи.
Однако, для уплаты коммунальных услуг до 30 тысяч гривен, не нужно предоставлять документы.
Что такое приложение Дия?
Это онлайн-сервис государственных услуг, приложение на смартфоне с помощью которого можно получать доступ к своим документам, осуществлять различные электронные услуги. В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который юридически приравнивает электронные паспорта к бумажным аналогам.
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