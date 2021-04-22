Укрпочта разрешила использовать электронные документы из приложения Дия при оплате услуг. Однако, услуга будет действовать для оплаты платежей от 5 тысяч гривен.

Эта услуга уже доступна для пользователей. Правда будет действовать она только в компьютеризированных отделениях.

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Осуществлять оплату в "Укрпочте" можно, показав е-документы

Для того чтобы не предоставлять бумажные документы, удостоверяющие личность, нужно иметь электронные документы в приложении Дия в смартфоне.

Приложение генерирует индивидуальный штрих-код для документа, который считывается сканером в отделении при оплате платежа. А после разрешения пользователя в приложении Дия копии е-документов передаются в систему Укрпочты,

– говорят в Укрпочте.

Вместо бумажных документов, удостоверяющих личность, в приложении используют электронные:

паспорт гражданина Украины (ID-карточка);

или загранпаспорт.

К примеру, с помощью услуги можно оплатить:

обучение в вузе;

налог на покупку недвижимости или приобретение автомобиля;

услуги нотариусов или другие платежи.

Однако, для уплаты коммунальных услуг до 30 тысяч гривен, не нужно предоставлять документы.

К теме! В марте Укрпочта начала принимать е-документы в приложении для получения посылок в пределах Украины с наложенным платежом на сумму от 5 тысяч гривен и международных посылок с наложенным платежом на любую сумму, а также для приема и выплаты почтовых переводов (в том числе переводов наложенного платежа и таможенных платежей).