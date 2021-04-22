Укрпошта дозволила використовувати електронні документи з застосунку Дія при оплаті послуг. Однак послуга діятиме для оплати платежів від 5 тисяч гривень.

Ця послуга вже доступна для користувачів. Щоправда діятиме вона тільки в комп’ютеризованих відділеннях.

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Здійснювати оплату в Укрпошті можна, показавши е-документи

Для того, щоб не надавати паперові документи, які посвідчують особу, потрібно мати електронні документи у застосунку Дія на смартфоні.

Застосунок генерує індивідуальний штрих-код для документа, що зчитується сканером у відділенні при оплаті платежу. А після дозволу користувача в застосунку Дія копії е-документів передаються до системи Укрпошти,

– кажуть в Укрпошті.

Замість паперових документів, які посвідчують особу, у застосунку використовують електронні:

паспорт громадянина України (ID-картка);

або закордонний паспорт.

Наприклад, з допомогою послуги можна оплатити:

навчання у виші;

податок на купівлю нерухомості чи придбання автомобіля;

послуги нотаріусів чи інші платежі.

Однак для сплати комунальних послуг до 30 тисяч гривень, не потрібно надавати документи.

До теми! У березні Укрпошта почала приймати е-документи в Дії для отримання посилок в межах України із післяплатою на суму від 5 тисяч гривень та міжнародних посилок із післяплатою на будь-яку суму, а також для приймання та виплати поштових переказів (в тому числі переказів післяплати і митних платежів).