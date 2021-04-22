Укрпошта дозволила використовувати e-документи при оплаті платежів
Укрпошта дозволила використовувати електронні документи з застосунку Дія при оплаті послуг. Однак послуга діятиме для оплати платежів від 5 тисяч гривень.
Джерело:Укрпошта
Ця послуга вже доступна для користувачів. Щоправда діятиме вона тільки в комп’ютеризованих відділеннях.
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Здійснювати оплату в Укрпошті можна, показавши е-документи
Для того, щоб не надавати паперові документи, які посвідчують особу, потрібно мати електронні документи у застосунку Дія на смартфоні.
Застосунок генерує індивідуальний штрих-код для документа, що зчитується сканером у відділенні при оплаті платежу. А після дозволу користувача в застосунку Дія копії е-документів передаються до системи Укрпошти,
– кажуть в Укрпошті.
Замість паперових документів, які посвідчують особу, у застосунку використовують електронні:
- паспорт громадянина України (ID-картка);
- або закордонний паспорт.
Наприклад, з допомогою послуги можна оплатити:
- навчання у виші;
- податок на купівлю нерухомості чи придбання автомобіля;
- послуги нотаріусів чи інші платежі.
Однак для сплати комунальних послуг до 30 тисяч гривень, не потрібно надавати документи.
Що таке застосунок Дія?
Це онлайн-сервіс державних послуг, додаток на смартфоні з допомогою якого можна отримувати доступ до своїх документів, здійснювати різні електронні послуги. У квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який юридично прирівнює електронні паспорти до паперових аналогів.
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