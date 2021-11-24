Она получила поддержку необходимых 175 депутатов. Ранее Андерссон занимала пост министра финансов.

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Андерссон заменила Левена

Андерссон, которой 56 лет, заняла пост председателя правящей Социал-демократической партии 4 ноября. Она пришла на смену бывшему премьер-министру Швеции Стефану Левену.

Напомним! Левен объявил о своем уходе в июне, ведь парламент вынес ему вотум недоверия.

Что известно о новом премьере

Новый премьер занимал пост министра финансов Швеции с 2014 года.

Она стала первой женщиной на этом посту в правительстве.

Также Андерссон является членом Риксдага с 2014 года от округа Стокгольм.

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Заметим, что парламент Швеции содержит 349 депутатов. Для принятия решения в Риксдаге необходимо, чтобы "за" проголосовала большая половина депутатов. Так Андерсон "спас" лишь один голос. Если бы против назначения проголосовали 175 депутатов, то решение не приняли бы.

Кстати, в конце января 2021 года на пост премьер-министра Эстонии избрали Каю Каллас. Она тоже впервые в истории страны возглавила соответствующую должность.