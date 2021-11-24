Вона отримала підтримку необхідних 175 депутатів. Раніше Андерссон обіймала посаду міністерки фінансів.

Зверніть увагу "Слуги народу" обрали нову голову партії

Андерссон замінила Левена

Андерссон, якій 56 років, обійняла посаду очільниці керівної Соціал-демократичної партії 4 листопада. Вона прийшла на зміну колишньому прем'єр-міністрові Швеції Стефану Левену.

Нагадаємо! Левен оголосив про своє звільнення у червні, адже парламент виніс йому вотум недовіри.

Що відомо про нову прем'єрку

Нова прем'єрка обіймала посаду міністра фінансів Швеції з 2014 року.

Вона стала першою жінкою на цій посаді в уряді.

Також Андерссон є членкинею Ріксдагу з 2014 року від округу Стокгольм.

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Зауважимо, що парламент Швеції містить 349 депутатів. Для ухвалення рішення у Ріксдазі необхідно, щоб "за" проголосувала більша половина депутатів. Так Андерсон "врятував" лише один голос. Якби проти призначення проголосували 175 депутатів, то рішення не ухвалили б.

До речі, наприкінці січня 2021 року на пост прем'єр-міністерки Естонії обрали Каю Каллас. Вона теж вперше в історії країни очолила відповідну посаду.