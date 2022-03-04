Речь идет об усилении экспорта и финансовых услуг для страны из-за наибольшего нападения на европейское государство со времен Второй мировой войны.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Швейцария приняла новые санкции ЕС против России

Так, Швейцария отошла от своего нейтралитета и решила принять санкции, которые Евросоюз ввел против россиян и компаний, заморозив их активы, чтобы наказать вторжение в Украину.

За прошедшую неделю 27 государств-членов ЕС утвердили ряд финансовых, энергетических, экспортных запретов и запретов на поездки.

Среди них:

замораживание активов русского центрального банка;

закрытие воздушного пространства ЕС для России;

изъятие ряда российских банков из международной платежной системы SWIFT;

санкции против группы русских магнатов.

Сегодня Швейцария приняла новые финансовые меры, в частности запрет транзакций с Российским центральным банком и меры ЕС SWIFT, а также заблокировала ряд экспортных поставок в Россию.

Другие меры нацелены на товары, которые "могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию сектора обороны и безопасности", для использования в авиации и космической промышленности. Еще некоторые товары и услуги в нефтяном секторе.

Кроме того, правительство активировало особый статус защиты, позволяющий беженцам из Украины получить право на проживание в Швейцарии без необходимости проходить обычную процедуру предоставления убежища.

Федеральный совет продолжает пристально смотреть за развитием событий. Он самостоятельно решит, принимать ли какие-либо дальнейшие санкции ЕС против России,

– отметили в Кабмине страны.

Также Швейцария заявила, что имплементация новых санкций остается совместимой с ее нейтралитетом, добавив, что она предоставила исключения, чтобы санкции не препятствовали гуманитарной деятельности.

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