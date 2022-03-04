Йдеться про посилення експорту і фінансових послуг для країни через найбільший напад на європейську державу з часів Другої світової війни.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Швейцарія ухвалила нові санкції ЄС проти Росії

Так, Швейцарія відійшла від свого нейтралітету, й вирішила прийняти санкції, які Євросоюз запровадив проти росіян і компаній, заморозивши їхні активи, щоб покарати вторгнення в Україну.

Впродовж минулого тижня 27 держав-членів ЄС затвердили низку фінансових, енергетичних, експортних заборон і заборон на поїздки.

Серед них:

заморожування активів російського центрального банку;

закриття повітряного простору ЄС для Росії;

вилучення низки російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT;

санкції проти групи російських магнатів.

Сьогодні Швейцарія прийняла нові фінансові заходи, зокрема, заборону транзакцій з Російським центральним банком і заходи ЄС SWIFT, а також заблокувала низку експортного постачання до Росії.

Інші заходи націлені на товари, які "можуть сприяти військовому та технологічному вдосконаленню Росії або розвитку сектору оборони та безпеки", для використання в авіації та космічній промисловості. Ще певні товари та послуги в нафтовому секторі.

Крім того, уряд активував особливий статус захисту, що дозволяє біженцям з України отримати право на проживання у Швейцарії без необхідності проходити звичайну процедуру надання притулку.

Федеральна рада продовжує уважно стежити за розвитком подій. Вона самостійно вирішить, чи приймати будь-які подальші санкції ЄС проти Росії,

– зазначили в Кабміні країни.

Також Швейцарія заявила, що імплементація нових санкцій залишається сумісною з її нейтралітетом, додавши, що вона надала винятки, щоб санкції не перешкоджали гуманітарній діяльності.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!