Правительство вне очереди соберется на заседание, – Ткаченко
Кабинет Министров соберется на внеочередное заседание 2 апреля. Вероятно, встреча состоится примерно в 20 часов.
Источник:24 канал
В то же время заседание не будет касаться вопроса локдауна в Украине. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
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Примерно 2 дня назад договаривались, что будет внеочередной Кабмин по поводу насущных проблем,
– сказал Александр Ткаченко.
Он отметил, что телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского, заседание Совета национальной безопасности и обороны и внеочередное заседание Кабмина – события, которые не связаны между собой.
Министр культуры отметил, что на встрече правительства не идет речь о проблемах, которые связаны с обострением на Востоке Украины. По словам министра, сейчас существует много проблем, касающихся коронакризиса.
Что известно о работе политиков во время локдауна
- 19 марта депутаты проголосовали за изменение в календарном плане сессий. Политики с 29 марта по 2 апреля будут работать в комитетах и группах.
- 22 марта правительство перевело министерства и другие органы исполнительной власти на дистанционный режим работы.
- В то же время 30 марта Верховная Рада провела сразу 3 внеочередных заседания. Речь шла об обострении российско-украинского конфликта в частности.
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