Кабинет Министров соберется на внеочередное заседание 2 апреля. Вероятно, встреча состоится примерно в 20 часов.

В то же время заседание не будет касаться вопроса локдауна в Украине. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

К теме Кабмин переводит министерства на "дистанционку" из-за локдауна в Киеве

Примерно 2 дня назад договаривались, что будет внеочередной Кабмин по поводу насущных проблем,

– сказал Александр Ткаченко.

Он отметил, что телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского, заседание Совета национальной безопасности и обороны и внеочередное заседание Кабмина – события, которые не связаны между собой.

Министр культуры отметил, что на встрече правительства не идет речь о проблемах, которые связаны с обострением на Востоке Украины. По словам министра, сейчас существует много проблем, касающихся коронакризиса.

Что известно о работе политиков во время локдауна