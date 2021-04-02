Кабінет міністрів збереться на позачергове засідання 2 квітня. Ймовірно, зустріч відбудеться приблизно о 20 годині.

Водночас засідання не стосуватиметься питання локдауну в Україні. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

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Приблизно 2 дні тому домовлялися, що буде позачерговий Кабмін з приводу нагальних проблем,

– сказав Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського, засідання Ради національної безпеки та оборони та позачергове засідання Кабміну – події, які не пов'язані між собою.

Міністр культури зауважив, що на зустрічі уряду не мовитиметься про проблеми, які пов'язані з із загостренням на Сході України. За словами міністра, наразі є багато проблем, що стосуються коронакризи.

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