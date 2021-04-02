Уряд позачергово збереться на засідання, – Ткаченко
Кабінет міністрів збереться на позачергове засідання 2 квітня. Ймовірно, зустріч відбудеться приблизно о 20 годині.
Джерело:24 канал
Водночас засідання не стосуватиметься питання локдауну в Україні. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.
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Приблизно 2 дні тому домовлялися, що буде позачерговий Кабмін з приводу нагальних проблем,
– сказав Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського, засідання Ради національної безпеки та оборони та позачергове засідання Кабміну – події, які не пов'язані між собою.
Міністр культури зауважив, що на зустрічі уряду не мовитиметься про проблеми, які пов'язані з із загостренням на Сході України. За словами міністра, наразі є багато проблем, що стосуються коронакризи.
Що відомо про роботу політиків під час локдауну
- 19 березня депутати проголосували за зміну в календарному плані сесій. Політики з 29 березня до 2 квітня працюватимуть у комітетах та групах.
- 22 березня уряд перевів міністерства та інші органи виконавчої влади на дистанційний режим роботи.
- Водночас 30 березня Верховна Рада провела одразу 3 позачергові засідання. Мовилося про загострення російсько-українського конфлікту зокрема.
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