Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Эти меры должны обеспечить оперативное строительство фортификационных сооружений для оборонных нужд там, где это необходимо.

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Откуда будут финансировать эти мероприятия

Денис Шмыгаль отметил, что будет финансировать дополнительные меры по созданию фортификационных сооружений правительство, в частности, посредством соответствующей программы Министерства обороны. Предложения по увеличению финансирования будут внесены после того, как областные военные администрации определят соответствующие потребности.

Работы будут проводиться, в частности, с использованием средств по соответствующей программе Минобороны. Также после определения областными военными администрациями потребностей на заседание правительства должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования,

– объяснил Шмыгаль.

Следует отметить, что премьер-министр не уточнил перечень регионов, о которых идет речь в контексте этого решения. Скорее всего, речь идет о районах, где продолжаются боевые действия и те, которые под угрозой, то есть граничат с Россией и Беларусью.

Какая ситуация на фронте

По состоянию на 10 марта Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.

По всей линии столкновения россияне атакуют населенные пункты из танков, минометов и артиллерии. Также страдают приграничные районы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Также враг открывает огонь из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные и авиационные удары. В Генштабе предупреждают, что угроза ракетных обстрелов остается высокой. По состоянию на 9 марта в Черном море зафиксировали 2 носителя крылатых ракет "Калибр" с залпом 4 ракеты, однако враг атакует и с помощью авиации со своей территории.