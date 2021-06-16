Выступая перед чиновниками, Живицкий подчеркнул, что Сумская область ему хорошо знакома. Он назвал основные проблемы региона.

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Говорится, в частности, о недовыполнении областного бюджета, слабых темпах выполнения программы "большое строительство", экологических вопросах и оптимизации медицинской сети.

Основные шаги, которые назвал Живицкий:

аудит всей системы управления в Сумской области;

завершение создания новых райгосадминистраций;

передача и обеспечение выполнения всех полномочий ОТГ;

создание Агентства регионального развития;

налаживание коммуникации с Сумским областным советом;

обеспечение выполнения плана действий правительства и программ президента.

Что известно о Живицького

Родился в Сумах в 1982 году. Учился на инженерном факультете Сумского государственного университета. Работал на разных должностях в коммерческом секторе. Кроме этого, также занимался частным бизнесом. На государственной службе с 2016 года. Сначала работал в Сумской ОГА в должности руководителя аппарата. Также исполнял обязанности заместитель председателя ОГА.

Впоследствии занимал должность первого заместителя министра развития общин и территорий Украины, курировал направление жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и регионального развития. В 2020 году стал заместителем министра инфраструктуры, занимался направлениями дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.

Обратите внимание! Сейчас Живицкий остается советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.