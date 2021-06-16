Виступаючи перед урядовцями, Живицький наголосив, що Сумська область йому добре знайома. Він назвав основні проблеми регіону.

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Мовиться, зокрема, про недовиконання обласного бюджету, слабкі темпи виконання програми "Велике будівництво", екологічні питання та оптимізацію медичної мережі.

Основні кроки, які назвав Живицький:

  • аудит всієї системи управління у Сумській області;
  • завершення створення нових райдержадміністрацій;
  • передача та забезпечення виконання усіх повноважень ОТГ;
  • створення Агенції регіонального розвитку;
  • налагодження комунікації з Сумською обласною радою;
  • забезпечення виконання плану дій уряду та програм президента.

Що відомо про Живицького

Народився у Сумах в 1982 році. Навчався на інженерному факультеті Сумського державного університету. Працював на різних посадах у комерційному секторі, займався приватним бізнесом. На державній службі – з 2016 року. Спочатку працював у Сумській ОДА на посаді керівника апарату. Також виконував обов'язки заступник голови ОДА. 

Згодом обіймав посаду першого заступника міністра розвитку громад та територій України, курував напрямок житлово-комунального господарства, енергоефективності та регіонального розвитку. У 2020 році став заступником міністра інфраструктури, опікувався напрямками дорожнього господарства та автомобільного транспорту.