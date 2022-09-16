Сегодня, 16 сентября, прошло совещание Кабинета Министров Украины. Украинские чиновники согласились, что получение российского паспорта госслужащим и пропаганда вражеского гражданства должны наказываться законом.
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Важность законопроекта
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук написала о согласовании этого законопроекта в своем телеграм. Также она отметила, что это решение следовало принять гораздо раньше.
К сожалению, международное право не содержит адекватных норм по противодействию незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны усилить уголовное законодательство. Такой закон следовало бы принять еще в 2014,
– написала Верещук.
Главное из законопроекта
- Если государственный служащий получил вражеский паспорт, суд может назначить ему от 10 до 15 лет лишения свободы.
- За пропаганду российского гражданства предусмотрен срок от 5 до 8 лет.
- Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта будет наказываться тюремным заключением от 8 до 12 лет.
- Также от 8 до 12 лет лишения свободы будут получать лица, создающие условия для украинцев, при которых неполучение российского паспорта будет ставить гражданина Украины в невыгодное положение или унижать его достоинство.
Напомним, заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов оказался гражданином россии. Сам госслужащий заявил, что вражеского документа у него нет.
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