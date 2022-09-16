Сегодня, 16 сентября, прошло совещание Кабинета Министров Украины. Украинские чиновники согласились, что получение российского паспорта госслужащим и пропаганда вражеского гражданства должны наказываться законом.

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Важность законопроекта

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук написала о согласовании этого законопроекта в своем телеграм. Также она отметила, что это решение следовало принять гораздо раньше.

К сожалению, международное право не содержит адекватных норм по противодействию незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны усилить уголовное законодательство. Такой закон следовало бы принять еще в 2014,

– написала Верещук.

Главное из законопроекта

Если государственный служащий получил вражеский паспорт, суд может назначить ему от 10 до 15 лет лишения свободы.

лишения свободы. За пропаганду российского гражданства предусмотрен срок от 5 до 8 лет .

. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта будет наказываться тюремным заключением от 8 до 12 лет .

. Также от 8 до 12 лет лишения свободы будут получать лица, создающие условия для украинцев, при которых неполучение российского паспорта будет ставить гражданина Украины в невыгодное положение или унижать его достоинство.

Важно! Эти нововведения не касаются простых украинцев, вынужденно оформивших паспорта оккупантов. Будут наказывать только госслужащих с вражескими документами и тех, кто прямо или косвенно содействует российской паспортизации.

Напомним, заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов оказался гражданином россии. Сам госслужащий заявил, что вражеского документа у него нет.

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