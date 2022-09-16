Сьогодні, 16 вересня, відбулась нарада Кабінету Міністрів України. Українські чиновники погодились, що отримання російського паспорта держслужбовцем та пропаганда ворожого громадянства має каратись законом.

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Важливість законопроєкту

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук написала про погодження цього законопроєкту у своєму телеграмі. Також вона зазначила, що це рішення варто було ухвалити значно раніше.

На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому ми маємо посилити кримінальне законодавство. Такий закон варто було б прийняти ще у 2014,

– написала Верещук.

Головне з законопроєкту

Якщо державний службовець отримав ворожий паспорт, суд може призначити йому від 10 до 15 років позбавлення волі.

позбавлення волі. За пропаганду російського громадянства передбачено термін від 5 до 8 років .

. Примус громадян України до отримання російського паспорта каратиметься ув'язненням від 8 до 12 років .

. Також від 8 до 12 років позбавлення волі отримуватимуть особи, які будуть створювати умови для українців, за яких неотримання російського паспорта буде ставити громадянина України в невигідне становище або принижувати його гідність

Важливо! Ці нововведення не стосуються простих українців, які вимушено оформили паспорти окупантів. Каратимуть лише держслужбовців з ворожими документами та тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду Богдан Львов виявився громадянином росії. Сам держслужбовець заявив, що ворожого документа в нього нема.

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