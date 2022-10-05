Адвокат Сергей Новак рассказывал , что нужно делать, если вы хотите отказаться от повестки. При каких условиях можно проигнорировать поход в военкомат, если вы уже получили повестку, читайте дальше.
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Когда можно пропустить назначенный в военкомате сбор
Согласно постановлению Кабмина за 30 сентября, перечень причин, позволяющих гражданам не явиться в установленный срок в центр комплектования и социальной поддержки, существенно уменьшился. В частности, из него убрали пункты о влиянии чрезвычайной ситуации и сдаче госэкзаменов в указанное время.
Какие причины неявки или опоздания можно считать уважительными:
- Собственная болезнь или необходимость ухаживать за больным человеком (женой, мужем, ребенком, своими или ее/его родителями), проживающим вместе с военнообязанным. Учитывается только в том случае, если никто из близких родственников не может ухаживать за больным.
- Если военнообязанный отбывает уголовное наказание, против него осуществляется уголовное производство или взимается административный штраф. При условии, что это делает его визит невозможным.
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Кого из работников можно забронировать от мобилизации онлайн
Министерство аграрной политики и продовольствия запустило специальный электронный сервис. Благодаря ему забронировать работников теперь можно в несколько кликов.
Проект получил название "Кабинет запросов на бронирование военнообязанных". К сожалению, подать заявку можно только относительно бронирования сотрудника агропромышленного комплекса.
Как подать заявку:
- зайти в кабинет;
- после авторизации на сайте вы получите пошаговую инструкцию;
- далее следует сформировать запрос и внести необходимые данные;
- нужно подписать свой запрос. Тогда заявку автоматически отправят на рассмотрение Минагрополитики;
- в личном кабинете можно следить за статусом запроса. Если пишет: "Рассмотрено", – его приняли.
Отметим, что бронирование работает в тестовом режиме. Поэтому возможны разные перебои в его работе.
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