Адвокат Сергій Новак розповідав, що треба робити, якщо ви хочете відмовитися від повістки. За яких умов можна проігнорувати похід до військкомату, якщо ви вже отримали повістку, читайте далі.

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Коли можна пропустити назначений у військкоматі збір

Згідно з постановою Кабміну за 30 вересня, перелік причин, що дозволяють громадянам не з'явитися у встановлений термін до центру комплектування та соціальної підтримки, суттєво зменшився. Зокрема, з нього прибрали пункти про вплив надзвичайної ситуації та складання держіспитів у зазначений час.

Які причини неявки чи запізнення вважатимуться поважними:

Власна хвороба чи необхідність доглядати за хворою особою (дружиною, чоловіком, дитиною, своїми чи її/його батьками), що проживає разом з військовозобов'язаним. Враховується лише у разі, якщо ніхто з близьких родичів не може доглядати за хворим.

Якщо військовозобов'язаний відбуває кримінальне покарання, проти нього здійснюється кримінальне провадження або стягується адміністративний штраф. За умови, що це унеможливлює його візит.

Варто зазначити: щоб підтвердити ці причини, необхідно надати відповідні документи та довідки.

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Кого з працівників можна забронювати від мобілізації онлайн

Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило спеціальний електронний сервіс. Завдяки йому забронювати працівників тепер можна у декілька кліків.

Проєкт отримав назву "Кабінет запитів на бронювання військовозобов'язаних". На жаль, подати заявку можна лише щодо бронювання співробітника агропромислового комплексу.

Як подати заявку:

зайти у кабінет;

після авторизації на сайті ви отримаєте покрокову інструкцію;

далі треба сформувати запит і внести необхідні дані;

треба підписати свій запит. Тоді заявку автоматично відправлять на розгляд Мінагрополітики;

в особистому кабінеті можна слідкувати за статусом запиту. Якщо пише: "Розглянуто", – його прийняли.

Зазначимо, що бронювання працює у тестовому режимі. Тому можливі різні перебої у його роботі.

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