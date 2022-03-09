Государство произведет выкуп зерна и других запасов
Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Заявление прозвучало во время вечернего обращения 9 марта, сообщает 24 канал.
Это важно В Дие появится новое временное цифровое удостоверение – еДокумент
Он заявил, что правительство создает резерв продовольствия.
Государство произведет выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной за счет государственного бюджета,
– сказал глава правительства.
По словам Шмыгаля, это позволит обеспечить страну достаточным количеством продовольствия.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Обращение Шмыгаля за 9 марта: смотрите видео