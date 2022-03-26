Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает 24 канал. По его словам, чтобы максимально приближать победу – экономика должна работать.

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За последние 2 недели Правительство и Парламент переформатировали нашу экономическую, финансовую, продовольственную, транспортную и энергетическую отрасли,

– сказал Шмигаль.

Уменьшение налогов для бизнеса

Премьер отметил, что сейчас радикально уменьшены налоги для бизнеса. Убрано большинство регуляций и бюрократических бумаг и возможность любому предпринимателю взять кредит под 0%.

Ускорение работы таможни

Шмигаль напомнил. что Рада вчера, 24 марта, проголосовала за законопроект, который позволит нам сделать "быстрейшую в мире таможню".

Убирается НДС и ввозная пошлина на импорт товаров, которые завозятся плательщиками единого налога с оборота. На таможне также теперь работает декларативный принцип работы,

– отметил Шмигаль.

Упрощение для ввоза гуманитарной помощи

По его словам, на основании одной страницы упрощенной декларации гуманитарные грузы оформляются таможней за 10 – 15 минут. Получать какие-либо документы от ВГА или других органов для ввоза гуманитарной помощи не следует.

"Благодаря нашим международным партнерам и людям с большим сердцем по всему миру в Украину уже ввезено более 128 тысяч тонн гуманитарных грузов", – добавил премьер.

Обращение Дениса Шмыгаля за 25 марта: смотрите видео



