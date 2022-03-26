Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал. За його словами, щоб максимально наближати перемогу – економіка має працювати.

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За останні 2 тижні Уряд і Парламент переформатували нашу економічну, фінансову, продовольчу, транспортну та енергетичну галузі,

– сказав Шмигаль.

Зменшення податків для бізнесу

Прем'єр зазнав, що зараз для радикально зменшені податки для бізнесу. Прибрано більшість регуляцій та бюрократичних паперів та надано можливість будь-якому підприємцю взяти кредит під 0%.

Прискорення роботи митниці

Шмигаль нагадав. що Рада вчора, 24 березня, проголосувала за законопроєкт, який дозволить нам зробити "найшвидшу у світі митницю".

Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів, які завозяться платниками єдиного податку з обігу. На митниці також тепер працює декларативний принцип роботи,

– зазначив Шмигаль.

Спрощення для ввезення гуманітарної допомоги

За його словами, на підставі лише однієї сторінки спрощеної декларації гуманітарні вантажі оформлюються митницею за 10 – 15 хвилин. Отримувати будь-які документи від ВЦА чи інших органів для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно.

"Завдяки нашим міжнародним партнерам та людям з великим серцем по всьому світу до України вже ввезено понад 128 тисяч тонн гуманітарних вантажів" – додав прем'єр.

Звернення Дениса Шмигаля за 25 березня: дивіться відео



