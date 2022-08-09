Преступления российских кафиров против украинцев просто невозможно измерить. Они воруют наших детей с оккупированных территорий, а их снаряды, направленные на мирное население, призваны увеличить количество сирот.

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В Украине временно упростили процесс оформления опеки

Министерство социальной политики разработало решение, позволяющее быстрее и легче оформлять опеку над детьми, оставшимися без родителей. Его уже одобрило правительство.

Сообщается, что детей временно могут устроить в приемные семьи или дома семейного типа, но временно. Такие меры предприняты для того, чтобы дети получили защиту, а их родственники могли их быстро найти и унести. Для этого им нужно будет подать документы по перечню и ожидать соответствующего решения.

Что касается усыновления чужими людьми, то процедура несколько сложнее, ведь нужно пройти несколько инстанций, что может занять несколько месяцев. Начавшим процедуру усыновления еще до войны будет легче, ведь им нужно только завершить процесс, а не начинать его заново.

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