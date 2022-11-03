Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел. Отметили, что 1 ноября правительство приняло постановление, регулирующее процедуру внесения информации в загранпаспорт.

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"Украинцы, вынужденно находящиеся за границей в результате вооруженной агрессии России, смогут оперативнее продлевать в украинских дипломатических учреждениях срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу", – сообщили в министерстве.

Украине не будут находиться за границей без действующих документов

Кроме этого, граждане Украины смогут упрощенно вносить информацию о детях в свои паспорта или документы законных представителей. В МИД подчеркнули, что продлить срок действия загранпаспорта можно бесплатно в день обращения.

Принятое постановление Кабинета Министров Украины будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов, – пояснили в МИД.

Более подробную информацию о режимах въезда и пребывания за границей можно просмотреть на интерактивной карте МИД.

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