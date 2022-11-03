Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел. Отметили, что 1 ноября правительство приняло постановление, регулирующее процедуру внесения информации в загранпаспорт.
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"Украинцы, вынужденно находящиеся за границей в результате вооруженной агрессии России, смогут оперативнее продлевать в украинских дипломатических учреждениях срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу", – сообщили в министерстве.
Украине не будут находиться за границей без действующих документов
Кроме этого, граждане Украины смогут упрощенно вносить информацию о детях в свои паспорта или документы законных представителей. В МИД подчеркнули, что продлить срок действия загранпаспорта можно бесплатно в день обращения.
Принятое постановление Кабинета Министров Украины будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов, – пояснили в МИД.
Более подробную информацию о режимах въезда и пребывания за границей можно просмотреть на интерактивной карте МИД.
Украинцы за границей: последние новости
- В Европе может возрасти количество беженцев из Украины из-за атак по критической инфраструктуре в зимний период. Люди могут вернуться из Украины в ЕС, если они получили статус временной защиты в одной из европейских стран.
- В Австрии изменили правила проезда для беженцев из Украины в общественном транспорте.
- Украинцы смогут приобрести билеты на международные рейсы через приложение "Укрзализныци". В частности, в Польшу и Молдову.
- В Польше будут проверять, посещают ли ученики из Украины польские школы. Решение было принято в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.