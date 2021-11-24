Соглашение, которое подписали 5 сентября 2020 года в Бухаресте, вступило в силу. Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 24 ноября.

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Что предусматривает соглашение

В пояснительной записке говорится, что с помощью соглашения создадут необходимую нормативно правовую базу в военно-технической сфере между двумя странами.

Сотрудничество будут осуществлять по нескольким направлениям:

закупка вооружения, боеприпасов и военной техники;

продажа лицензий на производство вооружения, боеприпасов и военной техники;

совместные исследовательские работы в военно-технической сфере и обмен результатами;

обмен опытом и информацией о стандартах и контроле качества оборудования.

Кроме того, соглашение предусматривает возможность создания совместной украинско-румынской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Военное соглашение с Турцией

В ноябре 2021 года парламентарии приняли закон о ратификации военного соглашения между Кабмином и правительством Турции. Это создаст основу для 21 направления военного сотрудничества. Например, в сфере оборонной промышленности.