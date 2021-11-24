Соглашение, которое подписали 5 сентября 2020 года в Бухаресте, вступило в силу. Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 24 ноября.
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Что предусматривает соглашение
В пояснительной записке говорится, что с помощью соглашения создадут необходимую нормативно правовую базу в военно-технической сфере между двумя странами.
Сотрудничество будут осуществлять по нескольким направлениям:
- закупка вооружения, боеприпасов и военной техники;
- продажа лицензий на производство вооружения, боеприпасов и военной техники;
- совместные исследовательские работы в военно-технической сфере и обмен результатами;
- обмен опытом и информацией о стандартах и контроле качества оборудования.
Кроме того, соглашение предусматривает возможность создания совместной украинско-румынской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Военное соглашение с Турцией
В ноябре 2021 года парламентарии приняли закон о ратификации военного соглашения между Кабмином и правительством Турции. Это создаст основу для 21 направления военного сотрудничества. Например, в сфере оборонной промышленности.