Угода, яку підписали 5 вересня 2020 року в Бухаресті, набрала чинності. Відповідну установу уряд схвалив на засіданні 24 листопада.
До речі У Румунії проводять конкурс на кращого вчителя української мови
Що передбачає угода
У поснювальній записці мовиться, що за допомогою угоди створять необхідну нормативно правову базу у військово-технічній сфері між двома країнами.
Співробітництво здійснюватимуть за кількома напрямами:
- закупівля озброєння, боєприпасів та військової техніки;
- продаж ліцензій на виробництво озброєння, боєприпасів та військової техніки;
- спільні дослідницькі роботи у військово-технічній сфері та обмін результатами;
- обмін досвідом та інформацією про стандарти та контроль якості устаткування.
Крім того, угода передбачає можливість створення спільної українсько-румунської комісії з військово-технічного співробітництва.
Військова угода з Туреччиною
У листопаді 2021 року парламентарі ухвалили закон про ратифікацію військової угоди між Кабміном та урядом Туреччини. Це створить основу для 21 напряму військового співробітництва. Наприклад, у сфері оборонної промисловості.