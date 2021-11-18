За відповідне рішення проголосували 303 народні депутати. Зауважимо, що військову угоду підписали ще 16 жовтня 2020 року.

Важливо Україна створить у Туреччині базу для ремонту військових вертольотів

Ратифікація військової угоди між урядами України та Туреччини дозволить створити основу для відносин та розвитку співпраці між сторонами за 21 напрямом військового співробітництва.

Зверніть увагу! Документ набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, за яким сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про завершення своїх внутрішніх правових процедур, необхідних для набрання чинності угодою.

Зауважимо, що раніше президент Володимир Зеленський та лідер Туреччини Реджеп Ердоган підписали рамкову військову угоду. Сталося це ще 16 жовтня 2020 року.

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Тоді Зеленський заявив, що угода відкриває нові можливості для військового та військово-технічного співробітництва двох країн, зокрема у сфері оборонної промисловості.

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що угода створить правові основи для розширення і поглиблення українсько-турецького співробітництва у сфері оборони. Воно також дозволить почати співпрацю по більш ніж 20 "принципово новим актуальним напрямкам".

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