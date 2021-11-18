За соответствующее решение проголосовали 303 народных депутата. Заметим, что военное соглашение подписали еще 16 октября 2020 года.
Важно Украина создаст в Турции базу для ремонта военных вертолетов
Ратификация военного соглашения между правительствами Украины и Турции позволит создать основу для отношений и развития сотрудничества между сторонами по 21 направлению военного сотрудничества.
Заметим, что ранее президент Владимир Зеленский и лидер Турции Реджеп Эрдоган подписали рамочное военное соглашение. Произошло это еще 16 октября 2020 года.
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Тогда Зеленский заявил, что соглашение открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества двух стран, в частности в сфере оборонной промышленности.
Министр обороны Андрей Таран отметил, что соглашение создает правовые основы для расширения и углубления украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны. Оно также позволит начать сотрудничество по более чем 20 "принципиально новым актуальным направлениям".
Другие соглашения между Украиной и Турцией
- В феврале 2020 года Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое поможет Украине повысить уровень безопасности на морской южной границе в акватории Черного моря.
- В апреле 2021-го страны подписали еще одну совместную декларацию между украинской и турецкой стороной. Она предусматривает 20 пунктов.