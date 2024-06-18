На своем заседании 18 июня Кабинет Министров Украины принял соответствующее распоряжение. Отныне на его должность назначили нового чиновника.

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Кого назначили вместо Найема

Кабинет Министров Украины принял распоряжение об уходе Найема Мустафы-Маси с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Уже бывший руководитель в своем телеграм-канале поблагодарил свою команду, руководителей и работников служб восстановления в областях. Он также выразил благодарность за сотрудничество руководителям администраций, главам общин и мэрам городов.

Ровно 505 дней. Пожалуй, самых трудных и ответственных за всю жизнь,

– написал Найем.

На эту должность назначили Коменданта Романа Анатольевича, который будет временным исполняющим обязанности. Ранее он являлся заместителем главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Среди новых кадровых решений правительства – увольнение Фоменко Игоря Александровича с должности заместителя министра экономики Украины, Ивко Андрея Владимировича с должности первого заместителя главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, а также Ивановой Валерии Игоревны с должности заместителя главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Что известно о Коменданте

Роман Комендант получил высшее образование в Национальном транспортном университете, является специалистом в области права.

В Укравтодоре он координировал внедрение платформы для построения информационно-аналитических, отчетных и мониторинговых систем E-road, HDM-4, ​​проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение системы взвешивания в движении WIM и работу Информационно-аналитического центра Укравтодора.

С января по ноябрь 2021 года Роман Комендант занимал должность директора Департамента технического обеспечения и инновационного развития Укравтодора.

В конце 2021 года он был назначен заместителем главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.