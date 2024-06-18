На своєму засіданні 18 червня Кабінет Міністрів України ухвалив відповідне розпорядження. Відтепер на його посаду призначили нового посадовця.

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Кого призначили замість Найєма

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Найєма Мустафи-Масі з посади Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Уже колишній очільник у своєму телеграм-каналі подякував своїй команді, керівникам та працівникам Служб відновлення в областях. Він також висловив вдячність за співпрацю керівникам адміністрацій, головам громад та мерам міст.

Рівно 505 днів. Мабуть, найтяжчих і найвідповідальніших за все життя,

– написав він.

Натомість на цю посаду призначили Коменданта Романа Анатолійовича, який буде тимчасовим виконувачем обов'язків. Раніше він був заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зокрема, серед нових кадрових рішень Уряду є звільнення Фоменка Ігоря Олександровича з посади заступника Міністра економіки України, Івка Андрія Володимировича з посади першого заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, а також Іванової Валерії Ігорівни з посади заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Що відомо про Коменданта

Роман Комендант здобув освіту магістра Національного транспортного університету, є спеціалістом з права.

В Укравтодорі координував впровадження платформи для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем “E-road”, HDM-4, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, системи зважування у русі WIM та роботу Інформаційно-аналітичного центру Укравтодору.

З січня по листопад 2021 року Роман Комендант обіймав посаду Директора Департаменту технічного забезпечення та інноваційного розвитку Укравтодору.

Наприкінці 2021 року його призначили заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.