Кабинет Министров 14 марта одобрил распоряжение о предоставлении единовременной денежной помощи семьям погибших военных на Донбассе. Речь идет о 4 украинских бойцах, погибших защищая нашу территорию.

Кому выплатят компенсации

Деньги также выплатят 9 лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в АТО.

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Да, Кабмин предлагает выделить Министерству по делам ветеранов 9 миллионов 903 тысячи гривен из резервного фонда государственного бюджета для предоставления одноразовой денежной помощи.

В Украине хотят создать фонд для поддержки ветеранов

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании Украинского ветеранского фонда. Из него будут выделять деньги стартапы и другие инициативы ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей погибших.

Будет финансироваться фонд из государственного бюджета, а также добровольными взносами.