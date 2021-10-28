На дополнительные деньги закупят больше экспресс-тестов, улучшат уровень тестирования, а также завершат проект по инфраструктуре хранения вакцины.

Важно Абсолютный максимум: в Украине заболели коронавирусом более 26 тысяч человек

Выплаты семьям медиков

Кабинет министров перераспределил расходы государственного бюджета для Минсоцполитики на 2021 год. Распоряжением изменили назначение 189,2 миллиона гривен.

Из них 104,5 миллиона пойдут Фонду социального страхования. Деньги направят на страховые выплаты 68 семьям медиков, умерших в результате инфицирования COVID-19.

Остальную сумму направят на премии около 34 тысячам ветеранам войны. Размер выплат достигает от 966 до 4421 гривны.

Обратите внимание! Только за неделю в Харькове умерли 3 медика от осложнений коронавируса. За сутки 27 октября COVID-19 обнаружили у 477 медработников.

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